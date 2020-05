Calcio. Sospeso il campionato, il Vico Equense fa un bilancio della situazione e rimanda tutto alla prossima stagione.

Il Vico Equense, conclusa anticipatamente la stagione, grazie alla decisione della FIGC di sospendere i campionati delle serie minori, ha fatto un bilancio della situazione attuale ed usando parole di commiato alla fine: ” Ci siamo presi qualche ora di tempo, adesso è giusto tracciare un bilancio di questa stagione così particolare che ieri si è definitivamente conclusa. Abbiamo chiuso a metà classifica il girone B di Eccellenza, il prossimo anno dunque saremo ancora presenti in quello che è il massimo campionato regionale. Siamo partiti da matricola con non poche difficoltà, le abbiamo attraversate grazie al contributo di tutti i ragazzi, quelli che erano reduci dalla Promozione ed i nuovi arrivati e con l’impegno profuso, come sempre, da mister Tommaso Spano. Il cammino si era fatto in salita, l’avvento di Giovanni Ferraro e la caparbietà del club nel voler puntellare l’organico, pur credendo fermamente nelle capacità dei calciatori che erano già in rosa, ha prodotto la tanto attesa svolta. Nella nuova gestione tecnica, in un “mini torneo” in pratica di ben 19 partite , il Vico Equense è stata la seconda forza del campionato e così ha definitivamente salutato la zona play out. Arrivederci alla prossima stagione, stando a quanto si evince dalle decisioni di ieri potremmo tornare ad allenarci dal primo settembre aspettando che venga fissata la data per l’inizio del campionato che verrà. Noi ci saremo”.