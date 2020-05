Calcio – Serie B. Mauro Balata: “all’unanimità si è deciso di voler far ripartire il campionato”.

Nell’assemblea di Lega B, tenutasi in giornata in videoconferenza e a cui non mancava proprio nessuno, è emersa la voglia di far ripartire anche il campionato cadetto. Ad annunciarlo è stato il presidente della Lega B, Mauro Balata, che ha anche spiegato che gli allenamenti collettivi riprenderanno 10 giorni dopo dall’aggiornamento del protocollo presentato dalla FIGC. La “palla” quindi passa a questo punto, nuovamente al Ministro dello Sport Spadafora che dovrà lavorare ancora col governo per prendere una decisione definitiva.