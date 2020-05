Calcio. Salgono a 8 i giocatori di serie A positivi al Coronavirus.

Si torna a parlare di calcio. Questa volta perché, aspettando la tanto attesa autorizzazione per far ripartire gli allenamenti, le società di serie A hanno sottoposto ai tamponi tutti i tesserati delle loro squadre e, a sorpresa, sono stati trovati 8 giocatori positivi: 1 del Torino, 3 della Fiorentina (+ 3 dello staff tecnico – sanitario) e 4 della Sampdoria (3 nuovi e 1 recidivo): tutti asintomatici. Ora, la domanda che nasce spontanea è: se i giocatori hanno scoperto di essere positivi perché obbligati al tampone, in caso contrario nessuno di loro lo avrebbe mai saputo e sarebbe circolato liberamente nella fase 2, significa che la Serie A è una botte di ferro: ha strutture all’avanguardia, personale qualificato e ampia possibilità di rapido accesso ai test. I giocatori sono iper controllati per cui perché si tergiversa ancora nel prendere la decisione di farla ripartire se, quasi certamente sono molto più pericolose le passeggiate sul lungomare di chi, inconsapevolmente è positivo? Per adesso non ci resta che attendere…ancora.