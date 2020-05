Calcio. Il Napoli “negativo” torna in campo con positività.

I giocatori del Napoli, che in questi giorni hanno effettuato il tampone, sono risultati tutti negativi. All’appello manca solo il responso di Karnezis il cui tampone non è stato ancora analizzato per “motivi tecnici”. La squadra dunque potrà scendere sui tre campi del centro sportivo di Castel Volturno già a partire da sabato prossimo.