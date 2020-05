Dries Mertens compie 33 anni e la SSC Napoli lo festeggia con un video dei suoi gol più belli. Ancora non si sa il destino del numero 14 biancazzurro che da sempre ha manifestato il suo amore verso Napoli ed i Napoletani ma che, ad oggi, non ha ancora firmato il rinnovo con la società di De Laurentiis. A sorpresa a giugno, a scadenza di contratto, potrebbe decidere di andare a concludere la sua carriera altrove e ciò causerebbe non poco malcontento da parte dei tantissimi sostenitori partenopei che auspicano che il loro “Ciro” possa rimanere in azzurro il più a lungo possibile.