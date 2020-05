Calcio. Mascherine e distanziamento e riprende la Bundesliga.

Riparte la Bundesliga là dove l’avevamo lasciata ma con le mascherine ed il distanziamento che hanno preso il posto dei contrasti e degli abbracci per i gol segnati. Un calcio diverso ma necessario per la ripresa. Apre le danze il Borussia Dortmund con una super vittoria di 4-0 contro lo Schalke ed uno strordinario Haland che fa percepire come la quarantena non abbia leso minimamente il suo ottimo stato fisico. Domani alle 18, invece, sarà la volta del Bayern Monaco.