Calcio. Luigi Califano: “non si tolgono i tamponi a nessuno”.

Luigi Califano, presidente della Facoltà di Medicina dell’Università Federico II ha analizzato le iniziative prese contro il coronavirus da parte del suo ateneo: “La facoltà di medicina supporta l’azienda sanitaria Federico II che ha stretto un protocollo d’intesa con il Napoli Calcio, bisogna aspettare il risultato dei tamponi e giovedì ci sarà una seconda ondata. In tanti sperano che le attività riprendano, ma deve avvenire in sicurezza. Sul virus ne sappiamo davvero poco e ogni cosa con cautela. Non si tolgono tamponi a nessuno: in questo momento c’è possibilità di fare il tampone per tutti coloro che vengono indicati dal medico. Per il caso specifico, il Governo ha predisposto che per riprendere alcune attività bisogna fare i tamponi. Si sta svolgendo tutto con la massima trasparenza. Non dobbiamo pensare solo a chi muove denaro, ma a tutti i cittadini, che comunque hanno goduto di un’assistenza eccellente. Se si vanno a vedere i risultati dei contagi in Campania, sono assolutamente buoni rispetto ad altre Regioni italiane”.