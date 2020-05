Calcio. La serie A è pronta a ripartire il 13 giugno.

Giornata importante per quanto riguarda il futuro della Serie A. Questa sera il Presidente Conte ha confermato che si è tenuta l’assemblea di Lega che ha stabilito la ripartenza del campionato per il 13 giugno perché dovrà avvenire in totale sicurezza. Nell’assemblea si è inoltre indicato il Dott. Nanni del Bologna per rappresentare nella Commissione medico scientifica della Figc.