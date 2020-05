Calcio. La Juve Stabia ricomincia più “Forte”.

Francesco Forte continuerà il suo percorso in gialloblu. La Juve Stabia ha infatti riscattato il cartellino del giocatore e a dare la notizia è stato lui stesso sui social: “La Juve Stabia mi ha comunicato di aver esercitato l’opzione di riscatto dai belgi del Waasland Beveren. Sono orgoglioso di rimanere in questa famiglia ancora a lungo e a difendere i colori di questa città e maglia gloriosa. Adesso andiamoci a conquistare sul campo quello che abbiamo lasciato in sospeso”.