Calcio. Juve Stabia – Incontro decisivo tra i 2 soci di maggioranza per stabilire accordo.

L’incontro tanto voluto dal sindaco Cimmino per far seppellire l’ascia di guerra tra i 2 soci della maggioranza, Langella e Manniello, si è tenuto stamattina presso il comune di Castellammare. Sembra che tra i due ci sia stato un dialogo come annunciato dallo stesso sindaco: “Ho incontrato al Comune stamattina i presidenti della Juve Stabia, Franco Manniello e Andrea Langella. Riprende il dialogo per restituire serenità alla società e ai tifosi della nostra squadra del cuore”. Naturalmente tutti i tifosi sono ora in attesa di conoscere se i due soci continueranno assieme nell’avventura oppure le loro strade prenderanno delle direzioni diverse.