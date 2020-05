Calcio. Inedito look da quarantena per mister Gattuso.

Chiusi da quasi 2 mesi barbieri e parrucchieri, in molti hanno approfittato per cambiare look in questo periodo. E’ questo anche il caso si mister Gattuso che, in versione inedita, si è presentato in una diretta instagram col pizzaiolo Vincenzo Capuano con barba e capelli lunghissimi, quasi irriconoscibile. E’ molto probabile, però, che con la ripresa degli allenamenti, il mister decida di ritornare alla versione “normale” a cui siamo abituati!