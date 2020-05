Calcio. Due positivi al Covid19 nella Dinamo Dresda. Ripartenza campionato tedesco a rischio.

Attraverso i social la Dinamo Dresda, squadra delle seconda Lega, ha comunicato che dopo il terzo ciclo di tamponi effettuato da calciatori e staff, due atleti sono stati trovati positivi al Covid-19 ed entrambi sono asintomatici. L’intera squadra, per questo motivo, osserverà una periodo di 14 giorni di isolamento e, di conseguenza, il match di ripartenza del campionato contro l’Hannover del 17 maggio non si giocherà. La Lega è stata informata e da lunedì deciderà il da farsi sul programma del campionato. Se succedesse un caso simile in Bundesliga, la ripartenza prevista per sabato 16 maggio sarebbe a forte rischio.