Calcio. Il decreto “Cura Italia” a sostegno dei tifosi.

Il calcio riparte, ma senza tifosi. Di questo si è occupato anche il governo Conte, il quale ha inserito una norma nel decreto “Cura Italia” dove si evince che, in sostituzione dei rimborsi degli abbonamenti non fruibili, si potranno emettere dei vouchers di pari importo al titolo acquistato, che potranno essere utilizzati per un anno, dopo l’avvenuta emissione. Una soluzione che rassicura i tanti tifosi che finora si sono chiesti che destino avrebbero avuto i loro abbonamenti.