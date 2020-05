Calcio. De Luca: “stop al campionato. Non ci sono i presupposti per ricominciare”.

In un primo momento si era detto favorevole alla ripresa degli allenamenti con il protocollo presentato da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, tanto da riferire anche di voler renderne partecipe il Presidente Conte per far ripartire il tutto al più presto. Il Governatore della Campania, De Luca, però, ora sembra essere tornato indietro sui propri passi, tanto da dichiarare che lo stop definitivo della stagione calcistica, sarebbe la soluzione più logica: “Congeliamo il campionato, dal punto di vista sanitario non ci sono le condizioni sanitarie per riprendere…”, ha ribadito ai microfoni del Tgr Campania.