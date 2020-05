Calcio. Buon compleanno Italia.

110 candeline per la nazionale italiana! 110 anni di lacrime, sorrisi, abbracci, bandiere sventolate e tuffi nelle fontane e con la speranza di vedere quelle maglie azzurre regalare al popolo italiano un momento, anche se breve, di pura felicità. Risale al 1910 la prima partita dell’Italia, in amichevole contro la Francia: davanti a 4000 spettatori, la prima formazione azzurra, allora vestita in maglia bianca, piegò i francesi con un netto e tondo 6-2. Quest’anno l’avremmo dovuta rivedere impegnata negli europei ma non potrà accadere. E’, però, semplicemente un appuntamento rimandato in tempi migliori! Auguri!