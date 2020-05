Calcio. BeSports – la Juve Stabia rimedia una sconfitta ed una vittoria nella 14° giornata del torneo.

Si sono giocate le partite di andata e ritorno della 14° giornata del campionato di serie B di BeSports e la Juve Stabia ha rimediato una vittoria di 2-4 in casa dell’Entella ed una sconfitta di 2-3 in casa sua. Attualmente si ritrova nona in classifica mentre continuano a volare il Benevento ed il Frosinone, rispettivamente al primo e al secondo posto in classifica.