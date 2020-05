Calcio. Arriva l’ok dal Viminale, al via la ripresa degli allenamenti.

“Si torna al lavoro”: un annuncio importante, emozionante, quello di Lorenzo Insigne, ai suoi compagni di squadra. Ieri è arrivata l’autorizzazione dalla Regione Campania con la nuova ordinanza circa gli allenamenti al centro sportivo in forma individuale e la notizia era arrivata già venerdì ai calciatori. Il 1° maggio Insigne, dopo una telefonata in cui gli veniva annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis, l’ha fatto sapere al resto della squadra con una comunicazione ufficiale nella chat di squadra. Un passo in avanti, verso la libertà, andando incontro al ritorno alla normalità, auspicabile quanto prima. È infatti arrivato l’ok anche dal Viminale alla ripresa degli allenamenti nei centri sportivi e molti club dei serie A sono pronti a scendere in campo nei prossimi giorni.