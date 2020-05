Volto storico del 90° minuto e della Rai, seguiva principalmente il Torino e la Juventus, una carriera giornalistica durata 40 anni in cui si è occupato anche di basket, atletica ed automobilismo, Beppe Barletti si è spento all’età di 92 anni. Oltre allo sport, il giornalista aveva seguito anche tanti eventi cittadini realizzando anche servizi di rilievo: dal reportage sul lago Nasser in Egitto alla strage dei Graneris a Vercelli, all’intervista al celebre chirurgo Christiaan Barnard, il grande medico sudafricano diventato famoso nello scorso secolo per aver realizzato il primo trapianto di cuore nella storia della medicina. Riccardo Cucchi lo ricorda così: “Quel sapore di domeniche vissute alla radio immaginando i gol. Per poi vederli a 90°Minuto, commentati da signori del microfono come Beppe Barletti. Addio alla voce signorile che ci parlava della Juventus e del Torino dallo schermo Tv”.