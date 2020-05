Cafonal 3.0 in Penisola sorrentina, squarciate gomme a Massa, folla alla baia di Ieranto, immondizia alla Regina Giovanna a Sorrento È bastato un giorno solo per scoprire che due mesi di lockdown non hanno migliorato nessuno: i maleducati appena hanno avuto la libertà di muoversi, hanno dato prova della loro assoluta e totale mediocrità. Non posso scrivere “bestialità” perché gli animali nel lockdown, e come sempre del resto, hanno ragalato spettacolo e sarebbe un’offesa gravissima a loro. A Ieranto spiaggia presa d’assalto (foto sul Mattino di Antonino Siniscalchi), a Marina del Cantone con un punteruolo hanno squarciato gli pneumatici di auto e moto. Ai Bagni della Regina Giovanna immondizia ovunque, e canne da pesca che sembravano i campionati del Mondo di pesca sportiva di Acapulco, e visti i natanti in mare, che viaggiavano anche sottocosta, mi ha fatto meraviglia che uno dei novelli Hemingway non abbia pescato un bel fuoribordo. A Napoli e Castellammare i parcheggiatori abusivi, tanto citati da Vittorio Feltri, hanno fatto capire perché il bergamasco li schifa tanto, dulcis in fundo : accoltellamenti. Fossi in De Luca, il mare non ve lo farei vedere più in Campania, non lo meritate. (foto da Mattino, Metropolis e Corriere del Mezzogiorno 25 maggio 2020) Ldr