Buon Compleanno a Luigi Vanvitelli

Il 12 maggio del 1700 nasceva a Napoli da madre napoletana, Anna Lorenzani e da padre olandese, il pittore Gaspar van Wittel, uno dei più grandi architetti e pittori italiani Luigi Vanvitelli (Lodewijk van Wittel), il “padre” della Reggia di Caserta. In occasione del 320esimo anniversario dalla nascita, il Complesso vanvitelliano dedica l’intera giornata a lui, con racconti, immagini e approfondimenti. Attraverso i propri canali social Facebook, Twitter, Instagram, il sito internet e le piattoforme Anchor, Spotify e Spreaker sarà possibile ripercorrere la vita, l’attività professionale, le committenze, la genesi del progetto della Reggia di Caserta e la sua realizzazione. La ricostruzione non può che partire dal suo rapporto con il padre, il pittore Gaspar van Wittel. Si ripercorreranno, dunque, gli inizi della carriera, dalla nomina ad architetto della Fabbrica di San Pietro al rinnovamento della villa Rufinella dei Sacchetti a Frascati. Si giungerà, poi, all’imponente e maestosa Reggia voluta da Carlo di Borbone, con la possibilità per i visitatori digitali di ascoltare, in podcast, le parole dello stesso Vanvitelli: “Mi ha ratificato che il re e la regina sono contentissimi di me, che amano il mio sincero parlare e che aspettano con gran piacere il mio ritorno col disegno”. Quindi la posa della prima pietra e l’incompiuta scala elicoidale, progetto dal quale la Reggia di Caserta parte per un’esperienza di visita verticale del Palazzo Reale. L’omaggio digitale si concluderà con il Parco Reale, il Giardino Inglese e l’Acquedotto Carolino con il racconto dell’estenuante ricerca delle sorgenti.

a cura di Luigi De Rosa

info www.reggiadicaserta.beniculturali.it – re-ce@beniculturali.it