Borrelli “In arrivo migliaia dal Nord anche con auto a noleggio, cerchiamo di convincerli a non venire”

Domani scatterà la fase due e migliaia di cittadini meridionali residenti in altre regioni, specialmente quelli del nord, torneranno al sud. Come è noto sono stati presi d’assalto treni, aerei e bus, ma molti arriveranno anche con mezzi privati e sarà difficilissimo intercettarli per i controlli del caso. Molti cittadini ci hanno segnalato che arriveranno, in tanti, con auto noleggiate.

Per questo motivo abbiamo deciso di sollecitare il presidente De Luca, l’Asl e le forze dell’ordine di predisporre controllo nei punti di raccolta delle compagnie di noleggio, a Capodichino e alla stazione centrale soprattutto. Ricordiamo che in Campania, per chi proviene da altre regioni, c’è l’obbligo secondo l’ordinanza regionale numero 41 del 1 maggio 2020 di comunicare l’arrivo all’Asl, restare in quarantena per 14 giorni certificando il luogo”. E’ quanto dichiarato da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, sollecitato da numerosi cittadini sull’argomento.

“Da giorni – ha aggiunto Borrelli – i Verdi e La Radiazza di Gianni Simioli hanno lanciato la campagna “Adotta un campano al Nord” per convincere i nostri concittadini a tornare solo in caso di straordinaria necessità.

Sono stati contattati oltre 20mila nostri concittadini fuori regione, e i contatti continueranno in maniera forsennata soprattutto oggi e domani. L’obiettivo è quello di far capire, a chi vuole ritornare senza un valido motivo, è che potrebbe mettere a serio rischio la salute della sua famiglia e di tutta la comunità”.