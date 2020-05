Bono Vox e i suoi 60 anni, gli auguri dell’Hotel Santa Caterina di Amalfi e il legame con l’Italia

Il noto frontman del gruppo musicale U2, Bono Vox, proprio ieri, 10 maggio, ha raggiunto l’importantissimo traguardo dei 60 anni. Come sostiene lui stesso: ”Le rock star desiderano sempre le stesse due cose. Vogliono divertirsi e cambiare il mondo. Se riesci a fare entrambe allo stesso tempo, sei a posto”. Con 150 milioni di album venduti, 22 Grammy vinti e tre candidature al premio Nobel per la pace, arrivato a sessanta candeline sarebbe lecito per il frontman degli U2 pensare di essere riuscito nell’intento.

Per l’occasione, l’Hotel Santa Caterina di Amalfi, sul profilo Facebook, ha tirato fuori uno scatto storico dello staff con il cantautore irlandese con tanto di dedica: Wishing you a very Happy Birthday, it has been a great honour for us to have you as our guest over the years. #Bono60 – Questo si legge sul profilo social dell’Hotel, ovvero ” Ti auguro un felice compleanno, è stato un grande onore per noi averti come ospite nel corso degli anni. #Bono60″.

Bono è amatissimo, oltre che dai suoi fan, anche da tutta la Costa di Amalfi e dagli italiani, con il quale ha stretto un legame particolare. Bono Vox ha debuttato nel giorno di San Patrizio con un brano inedito sul profilo Instagram degli U2, suonato voce e chitarra dalla sua casa di Dublino, e lo dedica all’Italia e a tutti coloro che sono impegnati in prima linea a lottare contro l’epidemia del coronavirus.