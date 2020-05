Sorrento ( Napoli ) . Il body shaming dell’assessore di Sorrento contro Silvia Romano fa il giro del web, e si scatenano anche sul suo profilo facebook . Una cosa è certa i politici della Città del Tasso fanno distrarre dalla tragedia del coronavirus Covid-19 , dopo le polemiche per la foto della passeggiata del candidato sindaco Mario Gargiulo a Crapolla di Massa Lubrense, ripreso in foto con un gruppo di amici, in un momento in cui si trovavano senza mascherina come d’obbligo, postata da un loro amico imprenditore e dato in pasto ai social e ai media, con le richieste di scuse da parte del PD ( Partito al quale Gargiulo poi sarebbe vicino, sostenendolo in campagna elettorale e facendo di recente un endorsement al Governatore Vincenzo De Luca ) il “L’avete guardata bene? Dove li trova altri uomini?” di Emilio Moretti, assessore della Giunta Cuomo, commentando un post della segretaria della Lega di Sorrento Clara Rolla contro Silvia Romano, è uscito su tutti i siti in Campania e in Italia

La liberazione di Silvia Romano e il suo rientro in Italia continuano a dividere l’opinione pubblica e la classe politica, tra chi gioisce per il ritorno a casa della giovane cooperante rapita e tenuta prigioniera per 18 mesi tra Kenya e Somalia e chi invece guarda con sospetto alle modalità del suo rilascio, all’entità del riscatto e alla sua conversione all’Islam. Di questo secondo gruppo fa evidentemente parte anche l’assessore comunale di Sorrento, Emilio Moretti, che su Facebook si è lasciato andare a commenti molto offensivi sull’aspetto fisico della giovane milanese di 24 anni. Un vero e proprio body shaming nei confronti di Silvia Romano che ha suscitato non poche polemiche sui social.

Commentando un post del segretario della Lega di Sorrento, Clara Rolla, l’assessore Moretti ha scritto: “Ma con tutto il rispetto la avete guardata bene? Lei in realtà non voleva tornare, dove li trova altri uomini?”. Nel post, Rolla derideva il Partito democratico, che aveva pubblicato una foto di Silvia sorridente mentre si trova in missione in Africa con la didascalia “Finalmente libera”. Rolla, dal canto suo, dopo il commento dell’assessore Moretti non ha preso la distanze, ma anzi ha rincarato la dose: “Un’emerita cretina – ha scritto riferendosi alla giovane cooperante rientrata in Italia – pervasa da delirio mistico cristiano prima, e da delirio mistico musulmano poi. Bene dice la dottoressa Silvana De Mari, a proposito di certe sciacquine che si imbarcano in pericolose quanto inutili missioni ‘umanitarie’”.

Si crea così una nuova occasione per gettare fango sulla 24enne milanese, divenuta in pochi giorni bersaglio di moltissimi insulti sul web, trasformatisi in qualche occasione anche in minacce. Al punto da spingere la procura ad aprire un’inchiesta contro ignoti per minacce aggravate, Facebook a chiudere il profilo di Silvia Romano e addirittura la Questura di Milano a valutare l’ipotesi di assegnare alla ragazza una scorta.

Intanto anche sul facebook di Moretti si sono scatenati con i commenti , questa volta contro l’assessore Moretti, che ha ribattuto con ironia. Ma c’è anche chi ne ha chiesto le dimissioni , il sindaco Giuseppe Cuomo ha glissato sul “sono pareri personali, non valutazioni politiche”.

Insomma per un attimo ci dimentichiamo dei contagi, della crisi economica, dei disoccupati.. Domani è un altro giorno, e ci sono sicuramente cose più serie da fare.