Boato spaventoso e terribile incendio in una fabbrica a Scafati: nube tossica sui paesi vesuviani

Un incendio di ingenti dimensioni, visibili in più punti della città di Scafati, ha interessato dalle ore 21 di ieri sera il deposito di una fabbrica di conserve nei pressi di Via Passanti.

Fiamme altissime che i vigili del fuoco hanno avuto difficoltà a domare anche per via del vento. Diverse le squadre dei pompieri al lavoro per tentare di avere la meglio sul rogo, del quale al momento si ignorano le cause.

Ma anche i carabinieri della tenenza di Scafati si sono recati già dalla serata di ieri sul posto per cercare di comprendere ed evidenziare elementi utili a comprendere cosa possa aver generato l’incendio che è stato preceduto da uno scoppio udito da molti testimoni. Per fortuna non ci sono stati feriti, né è stato necessario evacuare abitazioni. L’unica vera preoccupazione, oltre alla struttura interessata dalle fiamme, è stata per il vicino palazzetto dello Sport “Palamangano”. Sul posto anche il sindaco Cristoforo Salvati che ha commentato la notizia definendola l’ennesimo disastro in un periodo davvero difficile per la sua città. Al momento non sono state emanate ordinanze del primo cittadino su rischi e pericoli per la salute pubblica legati all’incendio.