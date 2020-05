In base ai parametri dell’OMS al momento la penisola sorrentina è teoricamente fuori dall’epidemia non registrando nuovi casi positivi da 29 giorni

In penisola sorrentina, intesa come lingua di terra da Meta a Massa Lubrense (comuni facenti parte della Covid Map della penisola che esclude Vico Equense), non si rilevano nuovi casi positivi al Covid-19 dal 26 aprile scorso (dati www.covidmappenisolasorrentina.org). Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che per dichiarare la fine di una pandemia sia necessario trascorrano due periodi di incubazione del virus senza nuovi contagi e considerato altresì che, secondo la comunità scientifica, il periodo di incubazione del SARS-Covid 2 dura un massimo di 14 giorni e, quindi, i periodi di incubazione corrispondono a 28 GIORNI consecutivi. Siccome ad oggi, salvo errori, sono decorsi 29 giorni dall’ultimo caso positivo in penisola sorrentina possiamo affermare che, al momento ed in linea teorica, la Penisola Sorrentina è fuori dall’epidemia. Ovviamente si tratta di un discorso fatto a livello teorico e che purtroppo potrebbe essere compresso dall’insorgere di un nuovo caso positivo. Ma godiamoci questo traguardo e speriamo che la situazione possa durare nel tempo. Intanto non abbassiamo la guardia e continuiamo ad usare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa.