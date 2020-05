In barca a vela da Napoli a Capri, beccati dalla Guardia costiera: 900 euro di multa

Capri. E’ accaduto ieri pomeriggio, in occasione della Festa dei Lavoratori, quando due persone di 50 e 60 anni di nazionalità italiana, erano partite con la loro imbarcazione dal porto di Mergellina a Napoli e si stavano dirigendo a Marina di Pisciotta nel Salernitano, fino a quando non sono stati bloccati dal personale dell’ufficio circondariale marittimo dell’isola azzurra.

Nonostante i divieti imposti dal Governo per contrastare il contagio da Coronavirus, avevano deciso di prendere la barca a vela e di fare una gita nelle acque del Cilento, ma sono stati intercettati dalla Guardia costiera di Capri e multati con una maxi sanzione di 900 euro.

Nell’autocertificazione fornita dai due occupanti la barca era stato dichiarato di essere in procinto di trasferire il proprio posto di ormeggio, ma dalle verifiche incrociate è emerso il transito ingiustificato da un Comune a un altro, diverso da quello di residenza, violando le disposizioni governative anti contagio non sussistendo né esigenze lavorative né di assoluta urgenza o di salute. Ai due velisti è stata contestata la violazione amministrativa per un ammontare complessivo di circa 900 euro, intimando loro il rientro presso il proprio comune di residenza.