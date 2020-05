Bandiera Gialla 2020, ben cinque comuni ciclabili nel Cilento

Camerota. Sono cinque le località del Cilento che verranno insignite quest’anno della Bandiera Gialla dei Comuni Ciclabili, il prestigioso vessillo che attesta il grado di ciclabilità di una località e del suo territorio.

L’iniziativa, promossa dalla Fiab – Federazione Italiana Amici della Bicicletta, vedrà protagonisti i comuni di Camerota, Castelnuovo Cilento e San Giovanni a Piro (già insigniti per il terzo anno consecutivo) e i comuni “newentry” di Piaggine e Roccagloriosa. Gli obiettivi di “Comuni Ciclabili” sono valorizzare le località, renderle più accoglienti per chi si muove in bicicletta, premiare l’impegno di chi ha già messo in campo iniziative bike-friendly e incentivare i comuni italiani ad adottare politiche a favore della mobilità ciclistica.