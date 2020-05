Banco alimentare della Croce Sant’Andrea di Amalfi. Attivato il conto corrente: due mesi di beneficenza. Ecco quanto scrive Andrea Villaricca sul suo profilo Facebook:

2 mesi di azione. Giusto per fare un bilancio e un reso conto con voi, donatori, che siete i veri eroi di questa emergenza. Abbiamo consegnato centinaia di spese solidali a molte famiglie amalfitane e a volte di altri comuni costieri, abbiamo dispensato pannolini e prodotti per l’infanzia. Con auto e mezzi propri abbiamo percorso migliaia di km per consegna spese domiciliare a persone impossibilitate ad uscire. In mesi abbiamo fatto sentire la nostra vicinanza a persone in difficoltà economiche e a persone sole. Abbiamo regalato migliaia di Sorrisi e parole di speranza e conforto. In questi 2 mesi abbiamo anche cercato di rispettare le tradizioni cristiane del nostro paese in occasione del periodo pasquale, mettendo a disposizione la nostra creatività e il nostro sentirci Amalfitani. Ci teniamo a specificare che noi volontari non percepiamo alcun compenso, anzi molto spesso, quando le offerte scarseggiano ci autotassiamo e con i nostri soldi abbiamo tenuto sempre un banco solidale alimentare efficiente e ben fornito. Il covid_19 ha reso tutti più poveri economicamente parlando, ma, tutti più ricchi umanamente e cristianamente. Il nostro impegno ha bisogno di un vostro continuo supporto. La strada della ripresa, purtroppo, per tante famiglie è ancora lunga e pesante noi non le abbandoremo e voi con noi. Per molti volontari è stato il primo passo nel mondo del volontariato spero che questo entusiasmo diventi contagioso e virale, perché, come dico sempre : condividendo le cose diventano più belle. Ai volontari e alle forze dell’ordine che ci hanno messo in condizione di agire va il nostro ringraziamento particolare. Se volete contribuire con donazioni abbiamo creato un Iban, così oltre a comprare beni di prima necessità aiuteremo qualche famiglia a pagare utenze, visite mediche e di tanto in tanto ci potremo permettere di regalare qualche gioia ai più piccoli. Grazie a chi donerà Iban : IT20 G076 0115 2000 0000 6536 867