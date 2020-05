I continui battibecchi tra Mario Balotelli e Giorgio Chiellini, tra accuse reciproche

Il calciatore del Brescia Mario Balotelli si rivolge in modo duro al collega Giorgio Chiellini, militante della Juventus, e lo fa attraverso il profilo Instagram. Ecco le sue parole: “Io almeno ho la sincerità e il coraggio di dire le cose in faccia. Tu dal 2013 avresti avuto tante occasioni per farlo, comportandoti da vero uomo, ma non l’hai fatto”. Chiellini, dal canto suo, ribadisce il suo giudizio negativo su Balotelli, considerandolo “una persona negativa, senza rispetto per il gruppo”. E lo stesso Balotelli contrattacca: “Chissà cosa dirai un giorno dei compagni di oggi, strano capitano… Se questo vuol dire essere un campione, allora preferisco non esserlo. E alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto”.