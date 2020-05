Autostrada A3 a rischio frana da Cava de’ Tirreni a Vietri sul Mare

E’ alto il rischio frane lungo l’A3. L’allarme arriva da uno studio – come scrive il quotidiano “Le Cronache” sul corridoio infrastrutturale strategico “San Liberatore”, che collega Salerno a Cava de’ Tirreni, passando per Vietri sul Mare. Il tratto è quello che include un pezzo dell’A3, la strada ferrata e le arterie Anas che sovrastano il porto di Salerno. Centocinquantamila euro la somma attualmente stanziata che servirà per i primi studi sull’area con la programmazione degli eventuali interventi da mettere in campo per mitigare il rischio idrogeologico.