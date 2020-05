Autocertificazione per la Fase 2 non cambia nulla, basta aggiungere “Visita a congiunti” ECCO IL MODELLO È disponibile nel sito del ministero dell’interno il nuovo modulo da utilizzare per l’AUTOCERTIFICAZIONE da Lunedì 4 Maggio su questo link ufficiale https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2020.pdf

Di fatto alla “collezione” delle autocertificazioni di questa fase emergenziale provocata dal coronavirus, per la FASE 2 non si aggiungerà una pedina. Per intenderci, non si tratta di un nuovo modulo vero e proprio; cerchiamo anche di fare chiarezza e di capire QUANDO non servirà.



Alla fine il Governo ha preferito la strada della conferma dell’ultima versione, aggiungendo semplicemente nello spazio destinato alle dichiarazioni (“a questo riguardo dichiara che…”) che lo spostamento è motivato da una “visita a un congiunto”, senza indicare assolutamente il nome della persona che si va a trovare.

I congiunti “potrebbero essere” anche i fidanzati stabili (come precisato da Palazzo Chigi): da lunedì 4 maggio, basterà scrivere nelle note, ad esempio: visita al congiunto. Il Governo però, leggendo tra le righe del decreto, ha spiegato che “s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”, tuttavia sarebbero esclusi per ora gli amici contrariamente a quanto precedentemente comunicato. Resta ancora da chiarire come saranno contemplati i “fidanzati” e in che modo si costituisce un “rapporto stabile“.

Per andare nel proprio ufficio l’AUTOCERTIFICAZIONE non servirà: basterà la documentazione fornita dal datore di lavoro (per esempio il tesserino). Dubbi invece ci sono sull’obbligo di compilare il modulo quando si esce per fare attività sportiva o andare al parco: la circolare del ministero dell’Interno inviata ai prefetti domenica 3 maggio non aiuta a fare chiarezza.

“Resta inteso – si legge sul sito di Palazzo Chigi – che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite“. Quindi ancora autocertificazione.

ATTENZIONE IMPORTANTE: Rimarrà in ogni caso anonimo il nome del congiunto da scrivere sull’autocertificazione, in sostanza non occorre assolutamente indicare la persona che si va a trovare.