“Le palestre apriranno probabilmente il 25 maggio e per far ciò si dovrà seguire un protocollo che non è stato ancora ben definito, come per esempio la distanza esatta tra gli attrezzi ed il possibile divieto di accedere negli spogliatoi. Nelle prossime ore il ministro Spadafora potrà dare delle delucidazioni in proposito. L’unica certezza è l’ingresso su prenotazione per evitare l’assembramento. L’importanza dell’applicazione, che noi abbiamo creato per i nostri iscritti, per poter seguire i corsi da casa sarà determinante per chi deciderà o non potrà venire fisicamente in palestra, così come è stato determinante nel periodo di lockdown”. Questo è molto altro è scaturito dalla diretta con Salvatore Aiello, gestore della palestra Openclub nella penisola sorrentina.