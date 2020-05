Facciamo un quadro della situazione. Ad Atrani spiaggia sgomberata dai Vigili dopo pranzo. A Positano, Amalfi e Vietri sul mare situazione tranquilla, la gente si è goduta una giornata di mare e sole ma senza assembramenti . Tante le spiagge chiuse in Costiera amalfitana Maiori, Erchie, Cetara, Conca dei Marini e Castiglione di Ravello , tutte chiuse in via preventiva. Ci sono stati controlli a Praiano, chiuso il Fiordo del Furore solo oggi da Furore. Le spiagge prese d’assalto dopo il lockdown da Coronavirus Covid-19 hanno dimostrato che c’è sempre la voglia di venire in Costiera amalfitana e che , senza limiti, torneremo presto al traffico e al caos sulla S.S. 163, ma non abbiamo visto quel caos che tutti si sarebbero immaginati, gente tanta e con voglia di godersi il mare , anche i ristoranti, dove erano aperti .

«Vietri sul Mare – spiega il sindaco Giovanni De Simone – è un territorio sicuro, grazie alle iniziative che abbiamo programmato e ora realizzato per assicurare la tranquillità a quanti verranno sul nostro territorio e, naturalmente, ai nostri concittadini. Imponente il servizio di controllo per il rispetto di tutte le norme imposte per il contrasto del Covid 19. Misure che verranno incrementate anche nei prossimi giorni e con la ripresa in pieno delle attività».

«Un impegno – prosegue De Simone – grazie al supporto dell’intera amministrazione comunale ma nello specifico di Daniele Benincasa, delegato al demanio, dell’assessore Annalaura Raimondi che guida la Polizia Locale e del consigliere Salvatore Pellegrino che ha istituito il nucleo della protezione civile che affianca e affiancherà l’Anta e i vigili urbani nel controllo del territorio».

Nel video la diretta dalla spiaggia di Fornillo