Atrani. Ripulita da rovi ed arbusti che ne impedivano l’accesso un’altra piccola grotta

Nella giornata di ieri, un’altra piccola grotta è stata completamente ripulita da rovi ed arbusti che ne nascondevano l’ingresso.

Sulla sinistra il gocciolio dell’acqua ha costruito, in un tempo lunghissimo uno stipite dal colore bluastro. Procedendo verso l’interno, un’altra colonna che risuona come una canna d’organo, fa da pilastro al soffitto da cui percolano, lentamente, piccole stille d’acqua che formano, sul terreno altre stalagmiti.

L’interno non è enorme ma offre la possibilità di accomodarsi sulle rocce erose dal tempo e di rimanere in raccolto silenzio davanti al verde degli alberi e all’azzurro del mare e del cielo.