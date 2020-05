Atrani, grotta di Masaniello ripulita dalle erbacce: riscoperto un gioiello della Costiera amalfitana

Costiera amalfitana, Atrani. La speranza per la ripresa dall’emergenza sanitaria nasce anche da questi attimi, in cui riscopriamo un gioiello prezioso della Divina Costiera. Grazie alla forza di volontà di coloro che hanno liberato i terrazzamenti del Santuario di Santa Maria del Bando dalle erbacce e dagli arbusti, ci si muove verso un ripristino, appena le ordinanze lo consentiranno, delle macerie crollate.

Ben nascoste da arbusti e fitto fogliame, hanno aperto i loro occhi, sul paese sottostante, piccole grotte carsiche collegate da cunicoli e dotate di sentieri calpestabili. L’ingresso di una di esse sembra essere sostenuta da una colonna calcarea che risulta formata dall’unione di una stalattite e una stalagmite, ambedue epigee. Entrando nelle piccole cavità, altre stalattiti si sono formate e piccole stalagmiti timidamente cercano di guadagnare terreno grazie a concrezioni calcaree dalle sfumature verdi e marroni. Un masso a forma di sedile invita al riposo, all’ingresso di questi piccoli anfratti tra loro comunicanti.

Si legge nel testo di Luigi Corniello “Memoria, misura e armonia del patrimonio eremitico in Costa d’Amalfi” di AA.VV. del 2013, che anche su questo versante di montagna, nel Medioevo, vi erano cenobi ed eremi. Forse questi sono i resti di quei luoghi in cui le comunità religiose trascorrevano le loro giornate in solitudine, penitenze e preghiera.

Le grotte all’epoca costituivano un punto di riferimento per l’edificazione di Santuari o semplice Chiese rupestri e non a caso nei pressi delle grotte è stata poi edificata, su un’altura stabile, sovrastante una cisterna, la Chiesa di Santa Maria del Bando diventata poi Santuario nel 1944 ad opere del Reverendissimo Mons. Don Bonaventura Jovene, con il benestare della Santa Sede.

In ogni caso questi incavi sono il frutto di un gioco della natura in cui la percolazione dell’acqua, il vento e la particolare tipologia della roccia, facile all’erosione e ai franamenti, hanno lavorato per offrire uno spettacolo suggestivo, ancora oggi.

Il sito si presenta come un’ampia cavità divisa su due livelli, di cui il superiore (quello che mostra tracce di frequentazione) si trova ad una quota di circa 5 metri rispetto a quello inferiore e ha un accesso indipendente attraverso un piccolo viottolo sul lato S. Appena dopo l’ingresso attraverso il piccolo sentiero che corre lungo la parete rocciosa, è visibile sulla sinistra una vasca scavata nella roccia ed regolarizzata da un rivestimento di cocciopesto. La vasca di circa 2,30 m X 0,70 m non mostra tubi di abduzione né di scolo, ma nella stessa zona, ad una quota maggiore e spostata verso l’interno di un approfondimento della cavità vi è un’altra vasca più piccola, interamente costruita ed in corrispondenza di un’area interessata da consistente percolazione di acqua meteorica. Continuando a percorrere la strada di accesso si giunge nella zona più interna della grotta, interessata in passata da un’opera di regolarizzazione del piano mediante la costruzione di un muro di contenimento del terreno presente, crollato in epoca imprecisata. In corrispondenza di questo muro si notano i resti nella parte O di un setto murario, di cui sopravvivono in altezza pochi centimetri dipinto di rosso, a cui si appoggia un altro muro in maniera perpendicolare sì da determinare una chiusura che si legge solo in pianta e che doveva isolare questa parte della grotta da quella a N, più irregolare, con una pendenza più accentuata, dove gli unici interventi sono da ricollegare alla creazione di due gradini in muratura che conducono ad un foro ad una quota più in alto. Il muro di cui si legge la traccia e con andamento N-S doveva giungere sino alla parete S della cavità, quasi ad isolare l’area antistante dalla parete rocciosa ad E.

La presenza dei resti del muro a secco che doveva reggere l’ampliamento del piano della cavità accerta l’esistenza dello stesso, la cui costruzione dovette richiedere anche interventi di regolarizzazione della roccia sul lato S, regolarizzazione desunta da un taglio in roccia molto netto. L’intonaco rosso e nero sembra un indizio di una pittura muraria di cui si è conservata solo la fascia inferiore, per accertare con sicurezza la quale occorrerebbe un intervento di ripulitura del sito dall’eccessiva presenza di materiale di crollo.

Per quanto riguarda la funzione del sito, benché si sia in presenza di manufatti altamente specializzanti che possano far propendere per un’interpretazione univoca, si propende al momento per un’interpretazione cultuale del sito, soprattutto alla luce della forte connotazione religiosa dell’area circostante.