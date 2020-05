Atrani. Da sabato 9 maggio riapre il Cimitero, ecco il calendario e gli orari

Atrani. A partire da sabato 9 maggio riapre il Cimitero cittadino. Gli orari e le modalità garantiranno l’applicazione delle norme anticontagio Covid-19.

MERCOLEDÌ

8.00-11.00 – Ingresso superiore

Fasce di visita: 8.00-8.45 / 9.00-9.45 / 10.00-10.45

16.30-18.30 – Ingresso inferiore

Fasce di visita: 16.30-17.15 / 17.30-18.15

SABATO

8.00-11.00 – Ingresso superiore

Fasce di visita: 8.00-8.45 / 9.00-9.45 / 10.00-10.45

16.30-18.30 – Ingresso inferiore

Fasce di visita: 16.30-17.15 / 17.30-18.15

DOMENICA

8.00-10.00 – Ingresso superiore

Fasce di visita: 8.00-8.45 / 9.00-9.45

10.00-12.00 – Ingresso inferiore

Fasce di visita: 10.00-10.45 / 11.00-11.45

Saranno consentiti gli ingressi per fascia per un massimo di 20 persone. E’ fatto obbligo di utilizzare la mascherina di protezione individuale ed il distanziamento di almeno un metro tra le persone. Non sarà possibile sostare all’ingresso. E’ vietato creare assembramenti.

E’ fatto obbligo di rispettare gli orari delle fasce in ingresso ed in uscita