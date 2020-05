Atex: “Tutti vicini agli artigiani di San Gregorio Armeno!”

Siamo molto preoccupati per la crisi che ha travolto gli artigiani del presepe napoletano. Il grido d’allarme lanciato da una delegazione di rappresentanti degli operatori di San Gregorio Armeno, strada conosciuta in tutto il mondo per i presepi, deve essere raccolto non solo dalle Istituzioni locali (Regione, Comune, Camera di Commercio) ma anche dal sistema turistico ricettivo della città e di tutta la Regione.

Occorrono misure economiche per questo settore e occorre studiare le soluzioni possibili per garantire la sicurezza e il flusso nella strada dei “presepi”.

Occorrono misure ad “hoc” per la strada di San Gregorio Armeno che è unica al mondo e per i suoi artigiani.

Un patrimonio mondiale

Deve essere chiara a tutti la fragilità di tale comparto artigianale la cui crisi aggrava ulteriormente il Turismo napoletano e Campano, privandolo di un attrattore straordinario che magnetizzava turisti nazionali e internazionali.

Proteggere gli artigiani di San Gregorio Armeno significa proteggere tutta la filiera turistica Campana

Il settore Extralberghiero vuole puntare sul turismo di qualità e i presepi napoletani sono simbolo di “qualità.” fondendo arte, tradizione, storia e cultura.

Per questo chiederemo al Presidente della Regione De Luca, all’assessore regionale al Turismo Matera, al Sindaco di Napoli De Magistris e all’assessore al Turismo del Comune di Napoli D Maio, al Presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola di mettere in campo tutte le azioni possibili per proteggere questi artigiani.

Per questo cercheremo di coinvolgere anche Federalberghi e Confindustria Turismo Napoli per dare il supporto di tutta la filiera ricettiva.

E chiederemo un incontro con Marco Ferrigno, rappresentante degli operatori di San Gregorio Armeno per manifestargli la nostra vicinanza e intensificare i rapporti con il nostro settore al fine di promuovere sui nostri siti web, sui portali internazionali e nelle nostre strutture le loro splendide e inimatibili creazioni

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Nino de Nicola

Presidente Atex Napoli