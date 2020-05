Atex. Il settore Extralberghiero a De Luca: “Ora occorre cambiare sul Turismo”.

Gentile Presidente De Luca

Non siamo tra coloro che la criticano per aver cambiato idea, oggi, sulle norme per l’asporto e sulle fasce orarie per uscire.

Cambiare idea può rappresentare una dote molto positiva per un rappresentante Istituzionale.

Soprattutto se il cambiamento scaturisce da un’analisi attenta delle critiche costruttive che arrivano dalla società civile.

Per questo auspichiamo che Lei ascolti l’appello che viene dalla filiera turistica e soprattutto da alcuni territori.

Occorre rivedere il Piano Economico Regionale con un’attenzione completamente diversa per il Turismo e per le zone che nella nostra regione vivono unicamente di turismo.

Occorre un Piano Economico Regionale dedicato unicamente al Turismo,ancora più impellente perché ad oggi il Governo ha ignorato incredibilmente questo settore.

E poi occorre ipotizzare una data in cui le strutture ricettive possano “ripartire” puntando, in questa fase, sul Turismo di Prossimità.

Questa data è necessaria perché gli operatori devono organizzarsi.

La filiera turistica si sta disintegrando senza alcun reale sostegno e senza alcun spiraglio per provare a recuperare almeno in parte il 2020.

Ci sono territori che sono completamente paralizzati.

Serve una svolta.

Altrimenti è catastrofe per il nostro territorio

Sergio Fedele

Presidente Atex Associazione Turismo Extralberghiero