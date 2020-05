Assistenti Civici, Millenium Amalfi sulla mancanza di formazione: “Pericolo per la sicurezza, il volontariato organizzato è altro”. La Millenium Amalfi Onlus ha reagito con le seguenti parole alla proposta del reclutamento di sessantamila assistenti civici per collaborare nello svolgimento delle attività sociali. Ciò porterebbe ad una mancanza di formazione e, di conseguenza, ad un pericolo per la sicurezza. Per questo motivo, auspica un’inversione di rotta e che vengano invece favorite risorse e semplificazioni verso le strutture del volontariato organizzato affinché le stesse possano, attraverso i propri volontari ed operatori, rispondere ai bisogni per i quali gli assistenti civici sarebbero chiamati ad operare.

Apprendiamo con sconcerto la proposta del reclutamento di 60mila “assistenti civici” per lo svolgimento di attività sociali e per collaborare al rispetto del distanziamento fisico.

Mancanza di formazione, pericolo per la sicurezza, assenza di radicamento le principali criticità di questo provvedimento. Il volontariato organizzato è un’altra cosa.

I volontari e gli operatori Anpas sono formati e altamente addestrati, da oltre 150 anni, nello svolgimento quotidiano delle funzioni di soccorso, assistenza, supporto psicologico e protezione civile.