Assisi. Stasera alle 21 “5 minuti con Maria”: diretta con Padre Enzo Fortunato. Questa sera a partire dalle ore 20.55, in diretta dalla Basilica di San Francesco di Assisi, si terranno i “5 minuti con Maria” con Padre Enzo Fortunato. Durante l’appuntamento molto atteso da migliaia di persona, vi sarà la possibilità di vedere immagini inviate a Padre Enzo dai fedeli da tutta l’Italia, e si ascolteranno 3 brani dedicati all vittime del Covid in piazza Inferiore di San Francesco, nella speranza di ricominciare a camminare insieme e con gioia.

Il collegamento sarà disponibile in diretta sulle pagine Facebook di San Francesco d’Assisi e di Padre Enzo Fortunato, e su Mariavisiontv (in Umbria sul canale 602 del digitale terrestre oppure su mariavision.it/maria-vision-italia).