ASD Sorrento, si ferma il calcio ma non il mercato: il mirino dei rossoneri sui giovani della serie B

Il lavoro della società del Sorrento e del ds Antonio Amodio continua a trarre benefici visto che tre giovani calciatori (i cui cartellini sono della società rossonera) sono, già, stati adocchiati da alcune società di categorie superiori. Si tratta del difensore centrale, classe 1999, Francesco Fusco, del centrocampista offensivo, nato nel 2001, Gaetano Vitale e del più esperto, classe 1996, centrocampista, Giuseppe La Monica (autore anche di 7 gol e rivelazione della squadra). I primi due sono, di fatto, seguiti e sondati dalla Vibonese, dalla Cavese, dall’Avellino, dal Monopoli e dalla Virtus Francavilla, club di serie C oltre che dalla Juve Stabia e dall’Entella che militano in serie B. Inoltre, sui due, c’è anche la Spal, compagine di serie A. Si tratta di club che hanno un buonissimo rapporto con il Sorrento e soprattutto con il ds Amodio. Il terzo invece è seguito dall’Arzignano, dalla Cavese e dalla Paganese compagini che giocano in serie C, oltre a svariate richieste da parte di importanti formazioni di serie D.