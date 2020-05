AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA. LO STATO DELL’ARTE

Nel maggio 2020 il Comune di Massa Lubrense ha indetto bando di concorso per tre figure professionali del settore marino e ambientale , da trasmettere al consiglio di Amministrazione del Consorzio di gestione dell’AMP Punta Campanella.

Si sono presentati circa 13 candidati e nella delibera protocollo 9813 del 5/5/2020 il sindaco Lorenzo Balducelli, indica i tre candidati per l’incarico di responsabile della riserva , trasmettendola al CDA dell’Ente Parco. I Tre sono Pascarella Loredana, Simioli Alberico e De Maio Lucio. Un dei candidati, il sig P.Vuolo richiede la legittimità della procedura di selezione indetta dal Comune di Massa Lubrense, rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il Ministero in data 27/5/2020 in relazione alla nota pervenuta dal sig Vuolo, invita l’ente Parco a rispettare le procedure di selezione secondo la circolare 11151 del 17/05/2019 della ex Direzione Generale protezione Natura e Mare.

Questi , gli accadimenti sino ad oggi, ma la storia continua, nell’idea di una soluzione proficua e costruttiva per un tratto di costa giudicato internazionalmente straordinario.

In altre parole il Ministero oblitera tutto quanto operato fin qui con il concorso indetto , ed invita ad operare in trasparenza e secondo legge. Viene da chiedersi , ma allora i tre candidati non sono secondo norma . Chi è il direttore e chi sarà ?

La gestione è complessa , per una ripartizione delle quote sbilanciate, anche grazie all’assenza continua e costante alle riunioni dei delegati dei Comuni di Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Sorrento , Vico Equense e Positano.