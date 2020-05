Anziana di Scala con problemi cardiaci e donna di Amalfi con frattura, entrambe stanno meglio . Due interventi ieri all’ospedale di Castiglione di Ravello, che si è dimostrato ancora una volta prezioso. Per l’anziana di Scala, per la quale c’è stata preoccupazione per l’aritmia cardiaca, c’è stato il trasporto d’urgenza con l’elisoccorso da Maiori. Mentre la donna di Amalfi è stata trasportata con la Croce Bianca a Salerno. Per fortuna entrambe stanno meglio.