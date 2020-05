Angri. Il primo matrimonio di ex malati di Covid-19

Il primo “sì” di ex malati Covid-19: ad Angri celebrato matrimonio in mascherina

Hanno vinto la battaglia contro il Covid e ieri hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore. Antonio Taronna e Giuseppina Todisco, davanti al sindaco di Angri Cosimo Ferraioli, si sono uniti in matrimonio – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – secondo il rito civile. Una cerimonia ristretta, a cause delle rigide prescrizioni, ma sentita. Con loro i figli e il fotografo. Antonio lavora nell’Aeronautica a Foggia; Giuseppina, invece, insegna in una scuola elementare a Napoli e a marzo era alle prese con la didattica a distanza, dopo la chiusura delle scuole.