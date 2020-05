Ancora truffe agli anziani in penisola sorrentina, i Carabinieri arrestano due napoletani

Le truffe ai danni delle persone anziane sono purtroppo una piaga difficile da sconfiggere. Anche in penisola sorrentina si registrano numerosi casi e da un po’ di tempo i Carabinieri di Sorrento avevano concentrato la propria attenzione su un uomo ed una donna napoletani resisi autori di truffe agli anziani proprio in Penisola Sorrentina, oltre che in altri comuni di Napoli e provincia.

Nella mattinata di ieri la coppia di truffatori era stata notata nella città di Castellammare di Stabia e, verso mezzogiorno, i Carabinieri della stazione di Piano di Sorrento sono riusciti ad intercettare il motoveicolo al bordo del quale viaggiavano l’uomo e la donna. Lo scooter si trovava all’ingresso dell’ A/3, subito dopo il casello autostradale di Castellammare di Stabia in direzione Napoli. La coppia è stata fermata e sottoposta a perquisizione che ha permesso il rinvenimento di 2.200 euro in contanti.

Nel frattempo i militari erano venuti a conoscenza che un’anziana aveva contattato le forze dell’ordine in lacrime perché si era resa conto di essere stata truffata avendo consegnato la somma di 2.200 euro ad un falso corriere.

La coppia, infatti, aveva contattato telefonicamente l’anziana donna facendole credere di dover consegnare un plico per conto della nipote. Dopodiché un falso corriere si era presentato alla porta dell’anziana per consegnare il pacchetto e ricevere in cambio la somma di 2.200 euro.

I truffatori conoscevano bene la situazione economica dell’anziana ed avevano studiato con cura quando agire dato che la vittima era stata proprio quella mattina all’Ufficio Postale per ritirare la pensione.

La coppia è stata tratta in arresto con l’accusa di truffa aggravata in quanto commessa ai danni di una persona anziana e per loro è stato disposto il rito direttissimo.

Un plauso va al Maresciallo dei Carabinieri di Piano di Sorrento ed ai suoi uomini che hanno svolto una grande opera di investigazione e di intelligence riuscendo ad intercettare i truffatori a Castellammare di Stabia e recuperando i 2.200 euro che hanno riconsegnato nelle mani dell’anziana che oramai disperava di poterli riavere. Piano di Sorrento si conferma ancora una volta una città sicura grazie alla sorveglianza continua ed attenta dei Carabinieri della locale stazione che non fanno mai mancare la propria presenza sul territorio a difesa dei cittadini e delle fasce più deboli.