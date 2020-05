Ancora sulle mascherine. Dopo Sant’Agnello anche da Piano di Sorrento ci chiedono chiarimenti

ho letto l articolo riguardante Sant’Agnello e le mascherine fornite dalla regione e mi sono domandato : ma a Piano come funziona questa distribuzione?

Durante questa settimana molte famiglie si sono viste recapitate nella cassetta della posta le mascherine col marchio della regione.

Le mie domande sono :

– ma chi le distribuisce?

– in base a quale criterio?

– come mai alcuni le hanno ricevute ed altri no?

Inoltriamo la richiesta al sindaco Vincenzo Iaccarino.

In buona sostanza le mascherine della Regione Campania i piccoli comuni devono andare loro a ritirarle a Casoria . Molti sono andati il primo maggio. Ci scusiamo con i lettori di Positanonews ma ci occupiamo quotidianamente di 35 comuni, giusti i rilievi sul fatto che dovremmo indagare, stiamo provando a verificare su come funziona questa distribuzione. Quando non riusciamo ad accertare di persona chiediamo ai sindaci , rappresentanti istituzionali, ovviamente non sono oro colato, ma come giornale riportiamo almeno le dichiarazioni di un’autorità, cerchiamo di verificare anche questo, ma il cosìdetto “albero della notizia” utile ai cittadini per risalire alle fonti dell’informazione li rispettiamo . I riferimenti sono la protezione civile in genere e a Piano, ma anche a Sant’Agnello, abbiamo visto stanno facendo un grosso lavoro . Problemi ci risultano anche a Vico Equense zone collinari, crediamo logistiche e momentanee, ma ci informeremo meglio.

il sindaco Vincenzo Iaccarino, anch’egli in lotta sia come medico all’ospedale di Sorrento che come primo cittadino a Piano, comunica e ribadisce ancora una volta l’importanza di restare in casa e la possibilità di contattare il numero 0815321485 per qualsiasi emergenza. “Ci pensiamo noi con la massima privacy – ha detto il sindaco Iaccarino.”

Non abbiamo alcun interesse nelle mascherine anzi fate bene a sollevare domande e questioni. Il Governo ha assicurato il costo di 50 centesimi e la distribuzione per posta. Segnalateci i problemi vi ascolteremo

