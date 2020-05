Anche Sorrento riparte: aperto l’Hotel Villa Maria! A breve anche l’Hotel Lorelei

Non solo buone notizie per la Costiera Amalfitana, ma anche per la Penisola Sorrentina. Le attività stanno pian piano ripartendo e gli imprenditori si stanno attivando per far sì che la proverbiale accoglienza di questi territori possa essere dimostrata anche quest’estate particolare.

Oggi è riaperto ufficialmente lo storico albergo di Sorrento, l’Hotel Villa Maria, si tratta del primo albergo di Sorrento che difatti riparte dopo il lockdown. Ma non è tutto: entro la metà di giugno riaprirà con grande probabilità anche l’Hotel di lusso Lorelei. C’è intenzione di ripartire, quindi, per questo mese di giugno. A rivelarcelo è stato l’imprenditore Angelo Apuzzo, contattato da noi in esclusiva: “Siamo pronti a ripartire con le nostre storiche strutture. Ci siamo”.

Insomma, altre notizie positive che fanno ben sperare per le prossime settimane.