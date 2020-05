Anche ad Atrani arrivano le mascherine della Regione Campania per i più piccoli, a distribuirle i volontari della Protezione Civile

Atrani. Anche nella città della costiera amalfitana arrivano le mascherine di protezione individuale della Regione Campania per bambini ed adolescenti residenti sul territorio comunale.

Le mascherine sono di due diversi tipi: una per i bambini dai 4 agli 8 anni e un altro tipo per i bambini dai 9 ai 16 anni. Ogni confezione contiene 2 mascherine filtranti, in materiale idrorepellente e sanitizzabile (ricordiamo che per i bambini al di sotto dei 4 anni e per i disabili non vige obbligo di mascherina).

A portare le mascherine direttamente a casa dei bimbi sono i volontari del Nucleo Comunale di Protezione Civile di Atrani, che nella giornata di oggi hanno dato il via alla distribuzione.

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha dichiarato: «Dopo 4 milioni e mezzo di mascherine per adulti inviate a casa dei nostri concittadini, abbiamo avviato la distribuzione di oltre 1 milione e 250mila mascherine per bambini in due formati diversi (ogni kit composto da due pezzi): 4-8 anni e 9-16 anni. Abbiamo voluto iniziare questa ulteriore distribuzione dai 200 bambini degli istituti Smaldone di Napoli e Salerno che si prendono cura di minori sordomuti e in alcuni casi anche ciechi dalla nascita. Soprattutto in questo momento, dobbiamo tutelare in primo luogo i più deboli”.