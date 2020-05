ANAS, Campania. Il video dei lavori della Strada statale 268 “del Vesuvio” terminati ieri. Nel dettaglio l’operazione, conclusa nella serata di ieri – ha rappresentato una delle fasi principali del programma dei lavori ed è stata realizzata attraverso l’impiego di una gru e di due sollevatori ed ha richiesto il lavoro di diverse maestranze.

Oltre a questi lavori, che rientrano nell’ambito della costruzione della stazione di esazione per l’ingresso all’autostrada A3 Napoli-Salerno, sono in fase di realizzazione anche l’impianto d’illuminazione sia dello svincolo sia della stazione di esazione che il completamento dei tratti terminali delle rampe di raccordo con l’Autostrada.

L’importo complessivo dell’investimento per la realizzazione dei tre interventi citati è di circa 4 milioni di euro, che fanno parte dei complessivi 52 milioni di euro.

A seguito dell’ultimazione dei lavori complementari, la messa in esercizio dello svincolo avverrà non appena espletate le procedure previste in materia dal competente Ministero.