Anacapri. Museo di Villa Rosa, firmato il contratto per i lavori: sarà all’avanguardia e dedicato all’identità dell’Isola di Capri

MUSEO DI VILLA ROSA: FIRMATO IL CONTRATTO PER I LAVORI

A seguito della risoluzione del contenzioso al Consiglio di Stato tra le ditte partecipanti al bando, è stato firmato oggi il contratto per i lavori di Villa Rosa, dimora storica per anni sede dell’Istituto Commerciale, che diventerà un museo all’avanguardia dedicato all’identità dell’Isola di Capri. L’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per il proseguimento di questo vitale progetto, che rappresenterà una tappa importantissima nella ripartenza della nostra isola dopo la fine dell’emergenza coronavirus. La ripresa socio-economica dell’Isola di Capri non potrà infatti prescindere da una strategia di valorizzazione in sicurezza del nostro straordinario patrimonio naturale e culturale, una strategia di cui il Museo di Villa Rosa sarà uno dei perni principali. Come da progetto già approvato e presentato nei mesi scorsi, la struttura rappresenterà anche un’opportunità di inserimento, nel mondo del lavoro, per ragazzi con disabilità, per i quali sono stati attivati dei corsi di formazione specifici. A tal proposito, ringraziamo ancora una volta tutti i docenti e gli operatori sanitari che da più di un anno seguono, con amorevolezza e determinazione davvero eccezionali, il progetto di Villa Rosa e i suoi giovani beneficiari. I lavori, che inizieranno a giugno, si concluderanno entro la fine della prossima primavera, in vista di una nuova stagione turistica all’insegna dell’inclusione e della riscoperta delle peculiarità del nostro territorio.